«Defense Express»: Русские атакуют в Артемовске сразу с пяти направлений

Сегодня, 13:14

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«Defense Express»: Русские атакуют в Артемовске сразу с пяти направлений
Фото из открытых источников

Российские силы в Бахмуте сейчас наступают сразу с пяти направлений. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей Згурец.

«Есть определенные изменения в зоне Бахмута. Русские атакуют с пяти направлений. Противник с севера города начал двигаться по трассе, ведущей в Славянск и Краматорск», — сказал он.

По его мнению, данные группировки войск теоретически потом должны развернуться, чтобы попробовать окружить украинскую группировку, которая держит оборону Северска.

Згурец положение украинского гарнизона в Бахмуте на текущий момент оценивает как «не критическое».

Эксперт также считает, что ВС РФ будут пытаться реализовать стратегию по окружению украинской группировки войск в Авдеевке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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