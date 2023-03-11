Украинский эксперт Жданов раскрыл план наступления ВСУ в Донбассе: лобовых штурмов не будет

Сегодня, 10:54

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Украинский эксперт Жданов раскрыл план наступления ВСУ в Донбассе: лобовых штурмов не будет
Фото из открытых источников

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные силы Украины на Донбассе, вероятно, откажутся от лобовых штурмов и попытаются обойти линии обороны ВС РФ. Свою точку зрения он высказал на своем YouTube-канале, передает «Правда.ру».

Аналитик уверен, что мощных укрепленных оборонительных сооружений у российской армии на Донбассе почти нет, поскольку она готовилась наступать, а не обороняться.

«Это мы три линии обороны строили в течение 8 лет. И, да, есть участки, на которых она держится до сих пор, но есть и со значительными разрушениями, — сказал Жданов. — Мы не будем штурмовать в лоб, а отыщем слабое место и обойдём эту линию. Либо же посредством огневых средств обеспечим прорыв линии».

На следующем этапе, предположил украинский военный эксперт, командование ВСУ введет группировку войск «Прорыв», перед которой будет поставлена задача раздвинуть фланги противника.

При этом Жданов не стал исключать, что контрнаступление ВСУ может вестись и вдоль линии обороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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