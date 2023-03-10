На Украине заявили о планах увеличить военные расходы на $13,61 млрд

Сегодня, 13:09

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На Украине заявили о планах увеличить военные расходы на $13,61 млрд
Фото из открытых источников

На Украине уже в этом году намерены увеличить расходы Вооруженных сил на 500 миллиардов гривен - это порядка $13,61 миллиардов. О планах властей проинформировал депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщением в своем Telegram-канале, передает «Лента.ру».

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем половину триллиона гривен», — говорится в публикации.

Железняк добавил, что указанная цифра правильная и не следует думать, что это ошибка.

Ранее СМИ проинформировали о том, что американский президент Джозеф Байден заложил в проект бюджета на следующий год крупную сумму на поддержку Украины.

Как сообщало издание «USA Today», речь о $6 миллиардах.

Помимо этого, проект бюджета США предусматривает выделение $10,5 миллиардов на гуманитарную помощь по всему миру. Из них Украине полагается $469 миллионов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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