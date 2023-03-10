«Asia Times»: США могут оказать помощь Киеву для наступления на Крым в 2023

Украина может начать наступление на Крым при поддержке США, но это будет большой проблемой для Европы, уверен обозреватель Стивен Брайен. Свое мнение по этому поводу он озвучил на страницах издания «Asia Times».

По его словам, то, что Украина может решиться на наступление в сторону Крыма, исключать нельзя. Особенно учитывая то, что США, судя по всему, готовы оказать Киеву поддержку в реализации этого плана.

«Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — полагает обозреватель.

По его мнению, в операции будут задействованы американская авиация. Управлять истребителями, судя по всему, будут пилоты ВВС США, но на самолеты нанесут украинские опознавательные знаки, предположил Брайен.

Он даже допустил переброску дополнительных кораблей НАТО к восточным границам блока как только Украина начнет наступление на Крым.

При этом Брайен полагает, что это будет для Европы большой проблемой, поскольку РФ может начать наносить удары по странам блока.

Напомним, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Украина не только продолжает отказываться уступать свои территории РФ, но и заявляет о планах вернуть под свой контроль Донбасс и Крым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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