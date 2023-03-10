Дандыкин: Украина формирует «секретный танковый кулак»

ВСУ накапливают тяжелую бронетехнику и формируют «секретный танковый кулак» для контрнаступления под Бахмутом (город известен также под своим советским названием Артемовск, - Авт.). Такие выводы сделал отечественный военный эксперт Василий Дандыкин на фоне поступающей от различных источников информации о дислокации в городе и близ него большого количества украинских военнослужащих.

«В течение нескольких дней в сводках Минобороны крайне редко говорится об уничтоженных вражеских танках. Следовательно, формируется танковый кулак», — приводит слова специалиста по военному делу «Правда.ру».

Дандыкин считает, что российское военное командование в курсе планов неприятеля, которые, судя по всему, нацелены на то, чтобы связать боями подразделения ВС РФ под Артемовском для «оголения» южного фронта.

Следует напомнить, что российские силы к активным штурмам Бахмута приступили в сентябре минувшего года. Они проводятся в рамках СВО, которая длится второй год - с 24 февраля 2022-го.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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