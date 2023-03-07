Подоляк пообещал «горячий сезон» в Крыму

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Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову пообещал «горячий сезон» в Крыму. Об этом сообщает Центральная служба новостей.
«Сезон в Крыму в этом году будет горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, а с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале», - пригрозил Подоляк.
Он не уточнил, каким образом Украина собирается это демонстрировать, но, судя по всему, речь идет об обсуждаемом масштабном наступлении ВСУ. Потому как, выразил уверенность советник главы Офиса, внимание «стран с нестабильными режимами» будет приковано к полуострову.
Следует отметить, что Киев уже давно не скрывает свои планы вернуть контроль над Крымом. Прорыв к Азовскому морю и поход в направлении полуострова военные эксперты называют одной из самых амбициозных целей ВСУ.
Крым присоединился к России по итогам референдума в 2014 году, но Украина продолжает считать его своей территорией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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