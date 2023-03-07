Кнутов: морская пехота нужна Украине, чтобы попытаться захватить Крым

Сегодня, 21:04

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Кнутов: морская пехота нужна Украине, чтобы попытаться захватить Крым
Фото из открытых источников

Сегодня британский Премьер Риши Сунак в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном объявил о намерении Лондона и Парижа совместными усилиями начать обучение украинских морских пехотинцев. Также европейские лидеры заверили о своей готовности увеличить поставки вооружений, необходимых для проведения контрнаступления.

Зачем Украине, у которой нет большого ВМФ и все ее возможности ограничены москитным флотом, понадобилась подготовка морских пехотинцев по стандартам НАТО? На этот вопрос ответил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

И ответ, как он ясно дал понять, прямо на поверхности: морская пехота Киеву необходима в связи с планами по возвращению Крыма.

«Морская пехота Украине требуется для того, чтобы попытаться высаживаться в Крыму и таким образом захватить плацдарм, чтобы затем высаживать сухопутные войска. Никаких иллюзий не должно быть относительно этого. Украина объявила, что в ближайшие месяц-полтора она начинает операцию по возвращению Донбасса и Крыма», — прокомментировал Кнутов.

Анонсированное Украиной наступление может начаться через два месяца. Такие сроки сегодня журналистам обозначил советник президента Зеленского Михаил Подоляк.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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