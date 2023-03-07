Военный эксперт Кошкин рассказал о сложностях при использовании ВСУ «умных бомб» JDAM

Украинские телеграм-каналы показали на видео применение нового оружия на артемовском направлении фронта. Удар пришелся по объекту в Курдюмовке. Огромный столб огня, дыма и пыли указывает на то, что он был очень мощным. СМИ заявляют, что на видео попало применение американской «умной бомбы» JDAM от компании Boeing. Она управляется по системе GPS и может поражать цели на расстояние до 80 километров с высокой точностью.

На новости отреагировал военный эксперт, полковник в запасе Андрей Кошкин.

По его словам, Украина данное вооружение будет применять и дальше, хотя она явно столкнулась или еще столкнется с рядом сложностей.

«Для запуска таких бомб самолет должен оснащаться специальным оборудованием. ВСУ не приспособили такие самолеты, но пытались использовать самолеты Су-24, Су-27, МиГ-29, - разъясняет эксперт. - Сложности сопряжены с тем, что они не работают на высоте, подходящей для применения таких бомб. Поэтому есть определенные проблемы в использовании таких бомб. Хотя, конечно, эти JDAM будут использоваться Украиной».

О том, что JDAM-ER действительно вошли в пакет военной помощи Украине и уже имеются на вооружении ВСУ, впервые официально сообщили только 7 марта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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