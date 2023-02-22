Эксперт Сокирко заявил, что ВСУ не оставляют Бахмут из-за складов с боеприпасами, которые могут взорвать

Украина по итогам состоявшейся вчера Ставки Верховного главнокомандующего сообщила о том, что принято решение удерживать Бахмут. В город отправлено подкрепление.

В России подобное решение вызвало удивление. Все готовились к тому, что Бахмут, он же Артемовск, падет вот-вот - по крайней мере, отечественные военкоры пытались убедить в этом общество не одну неделю.

Военные эксперты после того, как стало известно о решении Украины удерживать Бахмут, заподозрили командование ВСУ в попытке заставить российские войска увязнуть в городских боях, а затем совершить контр удар и перейти в наступление.

Военный эксперт Виктор Сокирко выдал и вовсе неожиданную версию. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ВСУ не уходят из Артемовска, чтобы сберечь арсеналы с оружием.

«Украинские военные основательно готовили город к обороне. К тому же через него проходят транспортные логистические маршруты, поэтому здесь складировались боеприпасы для нескольких механизированных соединений», — высказался он.

Сокирко считает, что в арсеналах до сих пор хранится много противотанкового оружия, мин, средств спутниковой разведки и т.д. Киев не может допустить, чтобы они достались ВС РФ, но и вывезти их сейчас не может.

«Поэтому сопротивляются до конца, но уж в крайнем случае попытаются, видимо, взорвать», — заключил собеседник издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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