Эксперт Сокирко заявил, что ВСУ не оставляют Бахмут из-за складов с боеприпасами, которые могут взорвать

Сегодня, 17:09

0

Image 16+
Эксперт Сокирко заявил, что ВСУ не оставляют Бахмут из-за складов с боеприпасами, которые могут взорвать
Фото из открытых источников

Украина по итогам состоявшейся вчера Ставки Верховного главнокомандующего сообщила о том, что принято решение удерживать Бахмут. В город отправлено подкрепление.

В России подобное решение вызвало удивление. Все готовились к тому, что Бахмут, он же Артемовск, падет вот-вот - по крайней мере, отечественные военкоры пытались убедить в этом общество не одну неделю.

Военные эксперты после того, как стало известно о решении Украины удерживать Бахмут, заподозрили командование ВСУ в попытке заставить российские войска увязнуть в городских боях, а затем совершить контр удар и перейти в наступление.

Военный эксперт Виктор Сокирко выдал и вовсе неожиданную версию. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ВСУ не уходят из Артемовска, чтобы сберечь арсеналы с оружием.

«Украинские военные основательно готовили город к обороне. К тому же через него проходят транспортные логистические маршруты, поэтому здесь складировались боеприпасы для нескольких механизированных соединений», — высказался он.

Сокирко считает, что в арсеналах до сих пор хранится много противотанкового оружия, мин, средств спутниковой разведки и т.д. Киев не может допустить, чтобы они достались ВС РФ, но и вывезти их сейчас не может.

«Поэтому сопротивляются до конца, но уж в крайнем случае попытаются, видимо, взорвать», — заключил собеседник издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт Сокирко заявил, что ВСУ не оставляют Бахмут из-за складов с боеприпасами, которые могут взорвать

Сегодня, 17:09

Гагин о поставке комплектов JDAM-ER: «Безопасных мест в Донбассе практически не останется»

22-02-2023, 17:49

Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

17-02-2023, 18:29

Глава МИД Украины Кулеба уверен, что ВСУ удержат Бахмут

17-02-2023, 15:54

Эксперт Дандыкин: вооружение советских самолетов припасами НАТО создаст проблемы для Украины

17-02-2023, 14:34

Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

15-02-2023, 18:09

Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

12-02-2023, 18:29

Залужный копит резервы в Запорожье, ожидая наступления РФ — инсайд

10-02-2023, 14:39

РИА «Новости»: США поставят ВСУ бомбы GLSDB

4-02-2023, 15:09

«Reuters» показало, что передаваемые Украине ракеты GLSDB могут бить по Бердянску, Мариуполю и Крыму

4-02-2023, 13:39

Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

3-02-2023, 15:54

Военные пожаловались на «сущий ад» под Артемовском

31-01-2023, 14:34

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия» и призвал ЕС поступить так же

30-01-2023, 09:14

Контуженный доброволец Огурцов честно описал ситуацию на фронте

29-01-2023, 22:04

Ким проинформировал о сложности ведения ВСУ боевых действий на Кинбурнской косе

29-01-2023, 13:59

«Sky News»: если президент Зеленский не начнёт переговоры с РФ, то потеряет последние выгодные позиции

28-01-2023, 08:49

Военный аналитик Самусь: США и Украина достигли понимания необходимости ударов по Крыму

24-01-2023, 18:49

Мобилизованный Никита Третьяков поделился опытом первого боя в СВО РФ на Украине

22-01-2023, 21:24

Великобритания намерена передать ВМС Украины два военных корабля

22-01-2023, 17:59

Военкор Коц считает, что решения «Рамшатайна» осложнят ситуацию вдоль линии фронта

22-01-2023, 13:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Туристов РФ предупредили о самых распространенных схемах обмана на курортах

Туристов РФ предупредили о самых распространенных схемах обмана на курортах

4-03-2023, 19:34

0

Люди, приезжающие отдохнуть и расслабиться в какие-либо места или страны, весьма часто забывают о бдительности на...

Подробнее
«МК»: Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей

«МК»: Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей

5-03-2023, 17:24

0

В Казахстане купить машину по российскому паспорту стало практически невозможно. Хотя именно на эту страну рассчитывали...

Подробнее
Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%

Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%

Вчера, 21:14

0

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский не исключил того, что в нынешнем году туристический поток в Крым...

Подробнее
Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

Вчера, 13:04

0

Экстрасенс и таролог Айгуль Хуснетдинова заявила о том, что фигурист Роман Костомаров не выживет. Она полагает, что нет...

Подробнее
Экономист РФ Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года

Экономист РФ Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года

4-03-2023, 20:19

0

Известный в Российской Федерации специалист в сфере экономики и финансов Хаджимурад Белхароев рассказал журналистам...

Подробнее
«Это издевательство»: общественник Соловейчик о планах реновации «Нарвской заставы»

«Это издевательство»: общественник Соловейчик о планах реновации «Нарвской заставы»

5-03-2023, 14:02

0

Микрорайон «Нарвская застава» в Петербурге является наглядным доказательством того, каким был советский Ленинград в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Youtube заблокировал аккаунт российских пранкеров Вована и Лексуса

Youtube заблокировал аккаунт российских пранкеров Вована и Лексуса

5-03-2023, 18:44

0

Видеохостинг Youtube заблокировал канал «Шоу Вил» российских пранкеров Вована и Лексуса. Блокировка применена и в...

Подробнее
«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами

«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами

Вчера, 11:49

0

Социальная сеть «Одноклассники» планирует поздравить своих пользовательниц с Международным женским днем 8 Марта большим...

Подробнее
Смольный организовал конвейер по закупке произведений искусства за счет бюджета Петербурга

Смольный организовал конвейер по закупке произведений искусства за счет бюджета Петербурга

Вчера, 13:57

0

С приходом на пост губернатора Петербурга Александра Беглова закупки Смольным сувенирной продукции выросли в разы....

Подробнее
Глава МИД Венгрии считает, что США и ЕС соревнуются в поставках вооружений Киеву

Глава МИД Венгрии считает, что США и ЕС соревнуются в поставках вооружений Киеву

Вчера, 19:49

0

США и страны Евросоюза, вероятно, устроили состязание и сейчас соревнуются в том, кто больше всего поставит Украине...

Подробнее