Гагин о поставке комплектов JDAM-ER: «Безопасных мест в Донбассе практически не останется»

Сегодня, 17:49

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Гагин о поставке комплектов JDAM-ER: «Безопасных мест в Донбассе практически не останется»
Фото из открытых источников

В Донбассе не останется безопасных мест, если Украина получит от США комплекты JDAM-ER для превращения авиабомб в высокоточные боеприпасы. Об этом сегодня, 22 февраля, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала Россия-1.

Вчера вечером агентство Bloomberg сообщило о том, что Штаты передадут Украине модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range), благодаря которым обычные неуправляемые авиабомбы можно превращать в управляемые высокоточные ракеты с наведением по GPS. Они способны поражать цели на расстояние в 72 километра.

«На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Мы пока не сталкивались с этими боеприпасами. Но если их правда поставят, то безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, практически не останется», - приводит комментарий Гагина издание «Украина.ру».

Bloomberg в своей публикации обращает внимание на то, что Пентагон публично не объявлял о поставке ВСУ комплектов JDAM-ER. Однако в рамках пакета военной помощи на $1,85 млрд от 21 декабря минувшего года указывались «высокоточные авиационные боеприпасы». Кроме того, два осведомленных источника подтвердили изданию, что под этим оружием подразумевались именно JDAM увеличенной дальности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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