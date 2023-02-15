Глава МИД Украины Кулеба уверен, что ВСУ удержат Бахмут

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что украинским войскам не придется отступать из Бахмута (советское название населенного пункта - Артемовск) и город будет удержан. Хотя и цена этому очень высока, признал дипломат.
Немецкий журналист поинтересовался у главы внешнеполитического ведомства Украины, сколько времени подразделения ВСУ смогут удерживать Артемовск. Министр не стал обозначать сроки. Он выразил уверенность в том, что украинские войска из города не отступят.
«Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита уносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», - приводит слова Дмитрия Кулебы издание «Правда.ру».
Ранее Сергей Череватый, спикер восточной группировки ВСУ, заявил, что обстановка в Бахмуте продолжает оставаться тяжелой. Об отступлении из города речь не идет. В то же время он не исключил, что украинским силам для выравнивая рубежей обороны придется прибегать к «тактическим отступлениям».
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц в своем сегодняшнем обзоре сообщал, что, невзирая на успехи российских сил, об окружении Артемовска говорить пока не приходится, а украинский гарнизон в городе не отрезан от снабжения - оно осуществляется через Часов Яр, а также через второстепенные грунтовые дороги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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