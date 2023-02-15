Глава МИД Украины Кулеба уверен, что ВСУ удержат Бахмут

Сегодня, 15:54

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Глава МИД Украины Кулеба уверен, что ВСУ удержат Бахмут
Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что украинским войскам не придется отступать из Бахмута (советское название населенного пункта - Артемовск) и город будет удержан. Хотя и цена этому очень высока, признал дипломат.

Немецкий журналист поинтересовался у главы внешнеполитического ведомства Украины, сколько времени подразделения ВСУ смогут удерживать Артемовск. Министр не стал обозначать сроки. Он выразил уверенность в том, что украинские войска из города не отступят.

«Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита уносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», - приводит слова Дмитрия Кулебы издание «Правда.ру».

Ранее Сергей Череватый, спикер восточной группировки ВСУ, заявил, что обстановка в Бахмуте продолжает оставаться тяжелой. Об отступлении из города речь не идет. В то же время он не исключил, что украинским силам для выравнивая рубежей обороны придется прибегать к «тактическим отступлениям».

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц в своем сегодняшнем обзоре сообщал, что, невзирая на успехи российских сил, об окружении Артемовска говорить пока не приходится, а украинский гарнизон в городе не отрезан от снабжения - оно осуществляется через Часов Яр, а также через второстепенные грунтовые дороги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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