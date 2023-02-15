Эксперт Дандыкин: вооружение советских самолетов припасами НАТО создаст проблемы для Украины

Украина в условиях интенсивных боевых действий рискует столкнуться с определенными проблемами, если начнет использовать самолеты советского производства с боеприпасами НАТО. Об этом в беседе с агентством «Лента» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Он напомнил, что между советским/российским вооружением и вооружением НАТО - ряд серьезных различий, в том числе, что касается калибра (советского образца - 152 мм, стандарта НАТО - 155 мм).

«Приспосабливать наши самолеты, к примеру Су-25, к какой-то технике Альянса, боеприпасам блока может быть довольно проблематично, если по местам, где все это происходит, постоянно бьют ракетами. Интенсивность таких ударов, как мы видим, повышается», — говорит Дандыкин.

Проблема эта может быть решаемой для Украины в случае ее полного перехода на военную технику и вооружение НАТО.

Напомним, коллективный Запад продолжает поставлять Киеву военную технику и вооружение. ВСУ получат танки. Ряд военных экспертов считают, что будет поставлена и авиация, без которой масштабное контрнаступление невозможно организовать. Начнется оно, судя по всему, в весенние месяцы.

Несколько дней назад глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США помогут Украине перейти в контрнаступление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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