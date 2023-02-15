Эксперт Дандыкин: вооружение советских самолетов припасами НАТО создаст проблемы для Украины

Сегодня, 14:34

0

Image 16+
Эксперт Дандыкин: вооружение советских самолетов припасами НАТО создаст проблемы для Украины
Фото из открытых источников

Украина в условиях интенсивных боевых действий рискует столкнуться с определенными проблемами, если начнет использовать самолеты советского производства с боеприпасами НАТО. Об этом в беседе с агентством «Лента» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Он напомнил, что между советским/российским вооружением и вооружением НАТО - ряд серьезных различий, в том числе, что касается калибра (советского образца - 152 мм, стандарта НАТО - 155 мм).

«Приспосабливать наши самолеты, к примеру Су-25, к какой-то технике Альянса, боеприпасам блока может быть довольно проблематично, если по местам, где все это происходит, постоянно бьют ракетами. Интенсивность таких ударов, как мы видим, повышается», — говорит Дандыкин.

Проблема эта может быть решаемой для Украины в случае ее полного перехода на военную технику и вооружение НАТО.

Напомним, коллективный Запад продолжает поставлять Киеву военную технику и вооружение. ВСУ получат танки. Ряд военных экспертов считают, что будет поставлена и авиация, без которой масштабное контрнаступление невозможно организовать. Начнется оно, судя по всему, в весенние месяцы.

Несколько дней назад глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США помогут Украине перейти в контрнаступление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Глава МИД Украины Кулеба уверен, что ВСУ удержат Бахмут

Сегодня, 15:54

Эксперт Дандыкин: вооружение советских самолетов припасами НАТО создаст проблемы для Украины

Сегодня, 14:34

Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

15-02-2023, 18:09

Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

12-02-2023, 18:29

Залужный копит резервы в Запорожье, ожидая наступления РФ — инсайд

10-02-2023, 14:39

РИА «Новости»: США поставят ВСУ бомбы GLSDB

4-02-2023, 15:09

«Reuters» показало, что передаваемые Украине ракеты GLSDB могут бить по Бердянску, Мариуполю и Крыму

4-02-2023, 13:39

Татарский разоблачил продавцов БПЛА по 600 тысяч рублей для ВС из РФ в зоне СВО

3-02-2023, 15:54

Военные пожаловались на «сущий ад» под Артемовском

31-01-2023, 14:34

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия» и призвал ЕС поступить так же

30-01-2023, 09:14

Контуженный доброволец Огурцов честно описал ситуацию на фронте

29-01-2023, 22:04

Ким проинформировал о сложности ведения ВСУ боевых действий на Кинбурнской косе

29-01-2023, 13:59

«Sky News»: если президент Зеленский не начнёт переговоры с РФ, то потеряет последние выгодные позиции

28-01-2023, 08:49

Военный аналитик Самусь: США и Украина достигли понимания необходимости ударов по Крыму

24-01-2023, 18:49

Мобилизованный Никита Третьяков поделился опытом первого боя в СВО РФ на Украине

22-01-2023, 21:24

Великобритания намерена передать ВМС Украины два военных корабля

22-01-2023, 17:59

Военкор Коц считает, что решения «Рамшатайна» осложнят ситуацию вдоль линии фронта

22-01-2023, 13:49

В Киеве заявили, что надо брать Москву

21-01-2023, 18:09

Военный эксперт Крамник проинформировал, как можно максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

21-01-2023, 13:59

«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

19-01-2023, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

14-02-2023, 21:49

0

Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...

Подробнее
СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ

СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ

Вчера, 12:25

0

Руководство Минобороны России оказалось неспособным привлекать заключенных на военную службу, сообщают СМИ. Журналисты...

Подробнее
Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

14-02-2023, 18:14

0

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порассуждал о судьбе «Северных потоков» и «Ямала -...

Подробнее
Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

Дорогой салон и массаж в Москве замыливает глаз: Военкор Руденко поддержал мнение Пригожина о том, что бойцами нужно управлять вживую

Вчера, 20:51

0

Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что регулярное посещение московских массажных кабинетов командованием...

Подробнее
Политолог Ищенко выразил мнение о планах политического руководства западных государств

Политолог Ищенко выразил мнение о планах политического руководства западных государств

15-02-2023, 19:14

0

Политолог Ищенко выразил свое мнение по поводу планов политического руководства западных государств в связи с...

Подробнее
Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

15-02-2023, 09:04

0

Китайские журналисты выразили мнение о ситуации с введенным верхним пределом цены на нефть из Российской Федерации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

15-02-2023, 18:09

0

Запад продолжает готовить Украину к весеннему наступлению. В страну прибывает военная техника и вооружение, после чего...

Подробнее
Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием

Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием

Вчера, 11:49

0

Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием. Она сообщила, что хотела...

Подробнее
Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

14-02-2023, 18:09

0

Индонезия отказалась от идеи закупить у России истребители Су-35 под давлением Соединенных Штатов Америки, пишет...

Подробнее
В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом рыбы дорогих сортов

В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом рыбы дорогих сортов

Вчера, 21:39

0

Жители Екатеринбурга заметили на полках магазинов странный деликатес. Речь идет о морепродукте под броским названием...

Подробнее