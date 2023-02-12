Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

Сегодня, 18:09

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Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля
Фото из открытых источников

Запад продолжает готовить Украину к весеннему наступлению. В страну прибывает военная техника и вооружение, после чего сразу же передается в новые подразделения спецназа ВСУ - те самые, которые будут в нем задействованы. Об этом проинформировал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он считает, что все анонсированное вооружение Запад поставит Украине уже к концу февраля. К весне Украина будет располагать шестью штурмовыми бригадами.

«440 боевых машин различного образца. По меркам США этого будет достаточно для оснащения как минимум четырех бригад ВСУ. Если учитывать еще и поставленную европейцами технику (порядка 200 БМП, БТР и бронетранспортеров), к марту ВСУ будут иметь технику и вооружение для шести бригад образца НАТО», – приводит слова Шурыгина онлайн-издание KU.LIFE.

Эксперт не сомневается в том, что Запад консолидирует все свои усилия для своевременной передачи техники для весеннего наступления ВСУ, в ходе которого планируется переломить ход событий на театре боевых действий. Оно, это наступление, может начаться уже в конце марта, максимум - в начале апреля.

«Главным трюком планируемого ВСУ при помощи партнеров из США наступления должен стать сетецентрический подход к управлению этими силами. Считается, что он должен принести ВСУ полное преимущество на поле боя. В общем, нас ждет горячая весна», – заключил Шурыгин в Telegram-канале.

Специальная военная операция длится с 24 февраля минувшего года. Осенью минувшего года российские силы утратили инициативу, но сумели вернуть ее нынешней зимой. Активные боевые действия ведутся сразу на нескольких направлениях фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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