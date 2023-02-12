Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну
4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в...Подробнее
Запад продолжает готовить Украину к весеннему наступлению. В страну прибывает военная техника и вооружение, после чего сразу же передается в новые подразделения спецназа ВСУ - те самые, которые будут в нем задействованы. Об этом проинформировал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он считает, что все анонсированное вооружение Запад поставит Украине уже к концу февраля. К весне Украина будет располагать шестью штурмовыми бригадами.
«440 боевых машин различного образца. По меркам США этого будет достаточно для оснащения как минимум четырех бригад ВСУ. Если учитывать еще и поставленную европейцами технику (порядка 200 БМП, БТР и бронетранспортеров), к марту ВСУ будут иметь технику и вооружение для шести бригад образца НАТО», – приводит слова Шурыгина онлайн-издание KU.LIFE.
Эксперт не сомневается в том, что Запад консолидирует все свои усилия для своевременной передачи техники для весеннего наступления ВСУ, в ходе которого планируется переломить ход событий на театре боевых действий. Оно, это наступление, может начаться уже в конце марта, максимум - в начале апреля.
«Главным трюком планируемого ВСУ при помощи партнеров из США наступления должен стать сетецентрический подход к управлению этими силами. Считается, что он должен принести ВСУ полное преимущество на поле боя. В общем, нас ждет горячая весна», – заключил Шурыгин в Telegram-канале.
Специальная военная операция длится с 24 февраля минувшего года. Осенью минувшего года российские силы утратили инициативу, но сумели вернуть ее нынешней зимой. Активные боевые действия ведутся сразу на нескольких направлениях фронта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в...Подробнее
Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...Подробнее
Ситуация в Турции непростая из-за землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней. Как отмечают эксперты, это...Подробнее
В Перми провели опрос касательно возможности введения запрета на отдых за границей для российских чиновников. Как...Подробнее
Представитель тайваньского оборонного ведомства в интервью изданию «Financial Times» рассказал о ситуации с запуском...Подробнее
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, в какие страны россияне стали ездить реже. Так, самый низкий...Подробнее
Активисты движения «Город Перемен» провели в Петербурге социальный эксперимент. Они выяснили, смогли ли чиновники...Подробнее
Великобритания может передать Украине свои тяжелые танки Challenger 2 уже к марту-апрелю. Такого мнения придерживается...Подробнее
Читатели британского издания «Times» прокомментировали последние намерения американского президента Байдена по влиянию...Подробнее
Аналитики «Агентства социальной информации» (АСИ) провели исследование, в котором выяснили, что большинство жителей...Подробнее
Комментировать