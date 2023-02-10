Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

Сегодня, 18:29

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Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом
Фото из открытых источников

Руководитель украинского проекта NAURocket опубликовал видео, на котором показан запуск беспилотника, осуществленный из кузова малотоннажного грузовика посредством стартового ракетного ускорителя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его мнению, дрон очень похож на иранский Arash-2, который был создан для уничтожения объектов в Израиле. Время покажет, это копия иранского дрона, западные технологии или же «украинский распил», заявил Рогов. Представленный на видео дрон является крылатой ракетой «на минималках», но с меньшей скоростью полета. Известно, что  боевая часть Arash-2 превосходит Shahed-136. Скорость его полета составляет две тысячи километров. 

Отметим, что ранее в Киеве заявляли, что украинские специалисты разрабатывают беспилотник, способный наносить удары в глубине территории России

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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