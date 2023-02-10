Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

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Руководитель украинского проекта NAURocket опубликовал видео, на котором показан запуск беспилотника, осуществленный из кузова малотоннажного грузовика посредством стартового ракетного ускорителя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его мнению, дрон очень похож на иранский Arash-2, который был создан для уничтожения объектов в Израиле. Время покажет, это копия иранского дрона, западные технологии или же «украинский распил», заявил Рогов. Представленный на видео дрон является крылатой ракетой «на минималках», но с меньшей скоростью полета. Известно, что боевая часть Arash-2 превосходит Shahed-136. Скорость его полета составляет две тысячи километров.
Отметим, что ранее в Киеве заявляли, что украинские специалисты разрабатывают беспилотник, способный наносить удары в глубине территории России
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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