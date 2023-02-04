Залужный копит резервы в Запорожье, ожидая наступления РФ — инсайд

Сегодня, 14:39

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Залужный копит резервы в Запорожье, ожидая наступления РФ — инсайд
Главком ВСУ Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный копит резервы для того, чтобы пойти в наступление в Запорожской области в направлении Азвоского моря.

Об этом пишет телеграм-канал «Резидент», ссылаясь на собственные источники в Офисе президента Украины, передает «Царьград».

Якобы Киев ожидает, что ВС РФ начнут атаку на юге, после чего Украина проведет контрнаступление. В планах Залужного действовать так же как действовали ВСУ в Харьковской области минувшей осенью.

«Главнокомандующий ВСУ хочет использовать преимущество в обороне, чтобы в середине апреля организовать встречный удар и повторить стратегию харьковского контрнаступления», – указано в сообщении.

Сейчас Украина получает от Запада бронетехнику из новых пакетов помощи, а также идет активная подготовка бойцов ВСУ на западных полигонах. Не исключено, что все эти силы будут далее задействованы в контрнаступлении, которое планирует Залужный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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