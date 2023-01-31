РИА «Новости»: США поставят ВСУ бомбы GLSDB

Украина получит ракеты GLSDB для РСЗО, и сможет поражать цели на расстоянии до 150 км. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

Он сообщил, что решение США передать Украине ракеты GLSDB – это нарушение того обещания, которое звучало от Вашингтона в первые дни «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Коц отметил, что Запад, судя по всему, намерен обеспечить победу Украины на поле боя до конца текущего года. А это значит, что Украина будет получать еще больше вооружения. Танки, ракеты GLSDB – это еще не все, что может НАТО предоставить Украине.

«Дальности стрельбы GLSDB хватит, чтобы достать из Херсона до Перекопского перешейка, связывающего Крым с Большой землей», — предупредил Коц.

И в этой ситуации достаточно сложно спрогнозировать дальнейший ход событий, учитывая то, что GLSDB украинские военные могут уже бить из РСЗО, управлять которыми они обучены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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