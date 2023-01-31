«Reuters» показало, что передаваемые Украине ракеты GLSDB могут бить по Бердянску, Мариуполю и Крыму

Сегодня, 13:39

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«Reuters» показало, что передаваемые Украине ракеты GLSDB могут бить по Бердянску, Мариуполю и Крыму
Фото из открытых источников

Информационное агентство «Reuters» обнародовало инфографику, которая наглядно демонстрирует, куда ВСУ могут ударить поставленными высокоточными «умными бомбами» с ракетным двигателем GLSDB.

Данное вооружение будет передано Украине. И информация на это раз исходит уже не от СМИ - поставку в ходе вчерашнего брифинга подтвердил официальный представитель Пентагона.

Радиус действия у GLDSB - 150 километров. Зона поражения этими дальнобойными боеприпасами на инфографике агентства обозначается темным цветом. Это значит, что поставленными ракетами ВСУ смогут доставать до Бердянска, Мариуполя и северной части полуострова Крым.

GLSDB на текущий момент имеют самый большой радиус поражения из всего спектра вооружений, переданного Вашингтоном Киеву. По сути, данные боеприпасы являются гибридом.

Совместная разработка Boeing и Saab Group состоит из авиабомбы и ракетного двигателя. Однако боеприпас может быть запущен и с наземных установок - например M270 и M142 HIMARS, которые на вооружении ВСУ появились еще с лета минувшего года.

Украина имеет право применять дальнобойные боеприпасы GLSDB по целям в Крыму «по своему усмотрению», уточнил вчера пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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