Военные пожаловались на «сущий ад» под Артемовском

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Украинские военнослужащие жалуются на то, что боевые действия под Бахмутом (в России город называют прижившимся советским названием Артемовск) представляют собой «сущий ад». Такая формулировка для описания ситуации в городе была использована заместителем командира батальона «Свобода» (входит в четвертую бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины) Владимир Назаренко, информирует портал «Правда.ру».
Замкомбата напомнил, что Артемовск в центре боевых действий находится уже полгода. Российские силы начали первые штурмы Бахмута еще в августе 2022 года. До сих пор город не взят, но, признает Назаренко, ВСУ оборона дается очень дорогой ценой. «Прилеты», «отлеты», стрельба в Бахмуте наблюдаются круглосуточно.
Потери огромные с двух сторон — как со стороны обороняющейся, так и с наступающей.
В заключение Назаренко удивился публикациям в прессе о том, что Россия готовит на ближайшее время широкомасштабное наступление. По личному убеждению украинского военнослужащего, оно уже идет. Назаренко не сомневается, что главные события на театре будут разворачиваться в Донбассе. ВС РФ попытаются взять регион под свой контроль полностью, захватив на данном этапе Бахмут.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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