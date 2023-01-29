Военные пожаловались на «сущий ад» под Артемовском

Украинские военнослужащие жалуются на то, что боевые действия под Бахмутом (в России город называют прижившимся советским названием Артемовск) представляют собой «сущий ад». Такая формулировка для описания ситуации в городе была использована заместителем командира батальона «Свобода» (входит в четвертую бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины) Владимир Назаренко, информирует портал «Правда.ру».

Замкомбата напомнил, что Артемовск в центре боевых действий находится уже полгода. Российские силы начали первые штурмы Бахмута еще в августе 2022 года. До сих пор город не взят, но, признает Назаренко, ВСУ оборона дается очень дорогой ценой. «Прилеты», «отлеты», стрельба в Бахмуте наблюдаются круглосуточно.

Потери огромные с двух сторон — как со стороны обороняющейся, так и с наступающей.

В заключение Назаренко удивился публикациям в прессе о том, что Россия готовит на ближайшее время широкомасштабное наступление. По личному убеждению украинского военнослужащего, оно уже идет. Назаренко не сомневается, что главные события на театре будут разворачиваться в Донбассе. ВС РФ попытаются взять регион под свой контроль полностью, захватив на данном этапе Бахмут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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