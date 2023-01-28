Президент Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия» и призвал ЕС поступить так же

Сегодня, 09:14

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Президент Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия» и призвал ЕС поступить так же
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия».

Предприятие попало в указ «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который был подписан Зеленским на минувшей неделе. Всего в этом новом санкционном списке фигурируют 182 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя из России и Белоруссии.

Исходя из озвученной информации, санкции в отношении «Уралкалия» предполагают блокирование активов предприятия и полное прекращение торговых операций. Помимо этого запрещено перевозить продукцию предприятия по территории Украины, вывозить активы за пределы Украины. Все лицензии предприятия на территории Украины ликвидированы. Также действуют другие запреты на экономическую деятельность.

Санкции действуют в течении 10 лет. И, как отмечают эксперты, часто европейцы вводят свои санкции уже на базе ограничений, которые приняла Украина.

Стоит отметить, что в санкционный список попали  «Беларуськалий», Белорусская железная дорога, «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «Газпромтранс», «Башкирская содовая компания», Сибирская угольная энергетическая компания и так далее.

Напомним, РФ с 24 февраля 2022 года проводит «военную спецоперацию» на территории Украины. Запад в ответ продолжает поставлять Украине вооружение и оказывает санкционное давление на РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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