В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления
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Кирилл Огурцов, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации сразу после объявления частичной мобилизации, провел три месяца в зоне СВО. Огурцов, воевавший на сватовском направлении, получил контузию и сейчас находится в больнице.
Он считает, что спецоперацию в Украине нельзя сравнивать с боевыми действиями в Чечне или Сирии, так как генералы и ВСУ, и ВС РФ обучались у одних и тех же специалистов и имеют похожий менталитет.
Огурцов также заявил, что преимущество украинских бойцов заключается в их опыте, так как они «тренировались» на протяжении восьми лет. А российская армия вступила в боевые действия менее года назад.
Доброволец также сообщил, что никто из российских бойцов не употребляет алкоголь, так как это может стоить им жизни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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