Военный аналитик Самусь: США и Украина достигли понимания необходимости ударов по Крыму

Вчера, 18:49

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Военный аналитик Самусь: США и Украина достигли понимания необходимости ударов по Крыму
Фото из открытых источников

Киев и Вашингтон достигли понимания необходимости нанесения ударов по российским военным целям на территории Крыма. Об этом заявляет украинский военный аналитик Михаил Самусь, передает российское издание «ПолитНавигатор».

Для того чтобы вернуть Крым под свой контроль, Украине необходимо сформировать мощный ударный кулак. А это возможно только благодаря обещанной Западом тяжелой бронетехнике.

По расчетам Самуся, для бронекулака ВСУ будет достаточно хотя бы 10% от тех «Леопардов», которые находятся на складах союзников (порядка 2000 единиц) — то есть 200 боевых машин.

Но упор киевские власти делают не только на танки, но и на другую бронетехнику, без которой невозможно наступление.

«Передача Украине тяжелой техники – это не танки пока что, но если взять БМП CV-90 или БМП Bradley, а они 30-тонные, это фактически уже тяжелая бронетехника. До танков она не дотягивает, но лишь немного. Она может стать броне-механизированным кулаком…», - говорит Самусь.

Эксперт добавил, что кроме «Леопардов», которые ожидаются, поступит от союзников еще пару сотен проверенных советских Т-72.

«Вот тогда и сформируется нормальный ударный кулак, который сможет реализовать задания, которые поставил генерал Залужный», – заключил он и добавил, что не сомневается в этом, ибо Вашингтон и Киев достигли понимания в вопросе освобождения Крыма.

Специальная военная операция в Украине, в ходе которой Киев планирует вернуть утраченный с 2014 года Крым, была начата Москвой 335 дней назад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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