Великобритания намерена передать ВМС Украины два военных корабля

Сегодня, 17:59

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Великобритания намерена передать ВМС Украины два военных корабля
Фото из открытых источников

Великобритания планирует передать Военно-морским силам Украины два военных корабля. Речь о минных тральщиках проекта Sandown. Корабли получили имена «Чернигов» и «Черкассы». Ожидается, что вскоре они войдут в состав ВМС Украины.

В Сети появились фотографии этих кораблей. Их в своем Twitter обнародовал фотограф Майкл Катберт. На снимках даже видны бортовые номера кораблей. Так, у «Чернигова» он M310, а у «Черкасс» – M311. Помимо этого, тральщики уже украшены гербами украинских городов, в честь которых они были названы.

На кадрах «засветились» и члены экипажей судов. По всей видимости, это украинские моряки, которые проходили обучение на территории Королевства. Новости о программе подготовки экипажей минных тральщиков, оснащенных 30-миллиметровыми морскими автоматическими пушками DS30M Mark 2, представители СМИ растиражировали еще летом минувшего года.

Сейчас корабли направляются в шотландский Розайт — в этом городе располагается верфь компании Babcock.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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