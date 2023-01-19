Военкор Коц считает, что решения «Рамшатайна» осложнят ситуацию вдоль линии фронта

Невзирая на то, что «танковый Рамштайн» для Украины не задался и ее партнеры так и не достигли консенсуса касательно поставок «Леопардов», в линейке вооружений, согласованной министрами обороны стран-партнеров Киева, достаточно бронетехники и артиллерии, способной усложнить ситуацию вдоль всей линии фронта. В этом уверен военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, публично о передаче ВСУ немецких танков «Леопард 2» пока не заявляется, но зато будут поставлены британские и французские боевые машины, большое количество различных самоходных артиллерийских установок, среди которых есть и роботизированные.

В интервью «Lomovka» Коц предположил, что чем успешнее будут действовать российские войска на фронтах, тем больше будет расширяться спектр поставляемого Украине вооружения. Велика вероятность передачи ВСУ в обозримом будущем истребителей и ракет большой дальности.

В урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта мирным путем Запад пока не заинтересован, заключил военкор.

Не выказывает такого желания и Киев. Напомним, что украинские власти постоянно заявляют о том, что намерены вернуть утраченные территории и восстановить территориальную целостность страны в международно признанных границах по состоянию на 1991 год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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