В Киеве заявили, что надо брать Москву

Сегодня, 18:09

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В Киеве заявили, что надо брать Москву
Фото из открытых источников

Россия и Украина сейчас дошли до той стадии конфликта, когда на кону само существование государств. Такого мнения придерживается украинский политолог Михаил Чаплыга, пишет Правда.ру.

По его словам, победа возможна только при взятии столицы силами той или иной армии. Чаплыга заявил, что Москва не сможет стать победительницей, если не возьмет Киев. Точно так же и Украина. Для победы в вооруженном конфликте Киеву надо переносить боевые действия на территорию России и брать Москву.

«Если нам терять уже нечего, кроме своих оков, а кремлевской верхушке точно так же — "хода нет, ходи с бубей", это означает, что другого хода, кроме как "гештальт 2.0" ни для России, ни для нас нет. И мы должны его начать…», — сказал политолог во время эфира на канале Politeka.

Он уточнил, что сначала ВСУ надлежит нацелиться на Крым и вернуть полуостров под свой контроль, а затем уже брать курс на Москву.

Специальная военная операция, напомним, длится уже 11 месяцев. Британская разведка считает, что на данной стадии вооруженный конфликт зашел в тупик, но стороны сохраняют возможность для наступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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