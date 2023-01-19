Военный эксперт Крамник проинформировал, как можно максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

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В сети многие высказывают возмущение тем, что транспортная инфраструктура Украины практически не пострадала от ударов ВС РФ, хотя ее разрушение сильно бы осложнило положение ВСУ. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник считает, что для этого даже необязательно выводить из строя целые мосты — достаточно разрушить несколько пролетов, чтобы осложнить транспортное сообщение противнику.
По его словам, если бы мосты на Днепре с самого начала СВО подвергались ударам, то к этому моменту у Киева уже были бы серьезные сложности с перемещением грузов, поскольку ВСУ зависимы от поставок западного вооружения и техники, передает «Украина.ру».
Стоит напомнить, что разрушить мосты ракетными ударами — задача не из легких. Яркое доказательство этому — Антоновский мост в Херсоне. ВСУ били по нему несколько месяцев подряд, изрядно его «изрешетили», но полностью он стал непригодным для использования только, когда российские военные подорвали его в ходе отхода с правобережья Днепра.
СВО на Украине, напомним, длится уже 11 месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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