Военный эксперт Крамник проинформировал, как можно максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

Сегодня, 13:59

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Военный эксперт Крамник проинформировал, как можно максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов
Фото из открытых источников

В сети многие высказывают возмущение тем, что транспортная инфраструктура Украины практически не пострадала от ударов ВС РФ, хотя ее разрушение сильно бы осложнило положение ВСУ. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник считает, что для этого даже необязательно выводить из строя целые мосты — достаточно разрушить несколько пролетов, чтобы осложнить транспортное сообщение противнику.

По его словам, если бы мосты на Днепре с самого начала СВО подвергались ударам, то к этому моменту у Киева уже были бы серьезные сложности с перемещением грузов, поскольку ВСУ зависимы от поставок западного вооружения и техники, передает «Украина.ру».

Стоит напомнить, что разрушить мосты ракетными ударами — задача не из легких. Яркое доказательство этому — Антоновский мост в Херсоне. ВСУ били по нему несколько месяцев подряд, изрядно его «изрешетили», но полностью он стал непригодным для использования только, когда российские военные подорвали его в ходе отхода с правобережья Днепра.

СВО на Украине, напомним, длится уже 11 месяцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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