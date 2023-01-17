«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

Сегодня, 13:34

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«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной
Фото из открытых источников

Подразделения Вооруженных сил Украины пошли в наступление в районе Сватово и Кременной на территории ЛНР. Предпринимается попытка прорыва фронта близ Новоселовского. Это следует из сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны».

Авторы приводят некоторые подробности. Так, по их информации, батальон спецназа «Кракен» и другие подразделения ВСУ, поддерживаемые артиллерией, нацелились на прорыв фронта у поселка Новоселовское Сватовского района, пытаясь там закрепиться.

Российские силы открыли огонь по противнику из РСЗО и самоходных гаубиц. Также применяются ТОСы.

Российская армия, в свою очередь, продолжает наступать в направлении Макеевки.

Специальная военная операция, в ходе которой ведутся активные боевые действия между подразделениями ВС РФ и ВСУ, длится уже 330 дней кряду. Стороны не приблизились к мирным переговорам. Несколько следующих месяцев, как считают многие известные аналитики, могут стать решающими. Каждая из сторон планирует масштабные наступательные действия. Запад озабочен вопросами подготовки украинских войск. Уже объявлено о передаче западных танков такими странами, как Польша и Великобритания. Но настолько масштабными будут поставки можно будет судить только по итогам завтрашнего саммита более чем 50 стран-союзниц Киева в формате Рамштайн.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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