Суворов: Танки Challenger 2 и Leopard уступают моделям ВС из РФ в скорострельности

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Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2, о чем уже заявили в офисе премьер-министра страны Раши Сунака.
Также известно, что Украина получит и танки Leopard, и эту поставку РФ тоже нельзя игнорировать. Эксперты сравнили технические характеристики западных танков и российского Т-90, передает «Life».
У британского танка Challenger 2 сверхтяжелая броня и нарезная пушка, повышающая точность стрельбы. При этом российские эксперты говорят о том, что у нарезного ствола есть и минусы. В частности Алексей Леонков заявил, что использование такого ствола ограничивает количество заряжаемых боеприпасов.
«При этом если мы говорим про гладкоствольное орудие, то из него можно стрелять реактивными боеприпасами, которые могут поражать цели на большей дистанции», — сказал Леонков.
Военный эксперты Константин Сивков утверждает, что хотя броня у Challenger 2 лучше, чем у российского Т-90, но у российского танка есть динамическая защита и он более маневренный.
По словам экспертов, оба танка имеют компьютеризированную систему управления огнем, но российский танк можно перевести на ручное управление, в отличие от Challenger 2.
Эти танки используют различные снаряды. Challenger 2 ведет огонь осколочно-фугасными снарядами с раздавливающей головкой (HESH), тогда как Т-90 может стрелять бронебойными, противотанковыми и осколочными боеприпасами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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