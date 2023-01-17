Суворов: Танки Challenger 2 и Leopard уступают моделям ВС из РФ в скорострельности

Сегодня, 09:34

0

Image 16+
Суворов: Танки Challenger 2 и Leopard уступают моделям ВС из РФ в скорострельности
Фото из открытых источников

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2, о чем уже  заявили в офисе премьер-министра страны Раши Сунака.

Также известно, что Украина получит и танки Leopard, и эту поставку РФ тоже нельзя игнорировать. Эксперты сравнили технические характеристики западных танков и российского Т-90, передает «Life».

У британского танка Challenger 2 сверхтяжелая броня и нарезная пушка, повышающая точность стрельбы. При этом российские эксперты говорят о том, что у нарезного ствола есть и минусы. В частности Алексей Леонков заявил, что использование такого ствола ограничивает количество заряжаемых боеприпасов.

«При этом если мы говорим про гладкоствольное орудие, то из него можно стрелять реактивными боеприпасами, которые могут поражать цели на большей дистанции», — сказал Леонков.

Военный эксперты Константин Сивков утверждает, что хотя броня у Challenger 2 лучше, чем у российского Т-90, но у российского танка есть динамическая защита и он более маневренный.

По словам экспертов, оба танка имеют компьютеризированную систему управления огнем, но российский танк можно перевести на ручное управление, в отличие от Challenger 2.

Эти танки используют различные снаряды. Challenger 2 ведет огонь осколочно-фугасными снарядами с раздавливающей головкой (HESH), тогда как Т-90 может стрелять бронебойными, противотанковыми и осколочными боеприпасами.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Суворов: Танки Challenger 2 и Leopard уступают моделям ВС из РФ в скорострельности

Сегодня, 09:34

Военный эксперт проинформировал о нескольких подразделениях сербов в российских войсках в зоне СВО

Вчера, 19:34

Ветеран разведки Клупов раскрыл причины медленного наступления российских войск на Украине

Вчера, 13:49

Французские колесные танки AMX-10RC для Украины - далеко не бесполезные игрушки

17-01-2023, 13:24

Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ

15-01-2023, 09:44

Спикер ВВСУ Игнат: По Киеву ударили баллистические ракеты ВС из России со стороны Белоруссии

14-01-2023, 20:34

Стрелков допускает, что ВСУ намеренно сдают Соледар и Бахмут, повторяя схему весны 2022 года

13-01-2023, 14:29

Эксперт Шурыгин: Украина боится открытия нового фронта на границе с Белоруссией

13-01-2023, 14:19

Военкор Поддубный: на Украине в Ровненской области возводят фортификационные сооружения

13-01-2023, 00:19

Данилов: ближайшие два-три месяца станут решающими, РФ пойдет ва-банк

12-01-2023, 23:59

СП: поставки «Брэдли» и другой тяжелой военной техники для ВСУ будут нарастать

11-01-2023, 17:19

РИАМО: как военнослужащие ВС из РФ встретили 2023 год на передовой в зоне СВО

10-01-2023, 16:49

ВСУ снимают резервы со Сватовского направления и перебрасывают их в направлении Кременной

6-01-2023, 15:54

«СП»: РФ блокирует Львов в ответ на попытку ВСУ прорваться к Азовскому морю

6-01-2023, 12:14

Михаил Тимошенко: ВС Украины выберут мелитопольское направление для атаки на Крым

6-01-2023, 12:14

Эксперт Кнутов обозначил главные недостатки американских БМП Bradley

6-01-2023, 11:24

Турецкие бронемашины Kirpi вскоре снова может получить Украина, поскольку их заметили на территории Румынии

5-01-2023, 10:44

Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS здание у военной комендатуры в Васильевке Запорожской области

4-01-2023, 18:24

Глава комитета Госдумы РФ Слуцкий высказался о переговорах России по статусу Украины

2-01-2023, 18:24

В ДНР назвали предполагаемую причину удара ВСУ по зданию ПТУ с мобилизованными в Макеевке

2-01-2023, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

17-01-2023, 12:14

0

В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...

Подробнее
«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

17-01-2023, 19:18

0

Бизнесмен Евгений Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», у которых закончился полугодовой...

Подробнее
«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

Вчера, 13:56

0

Генерал-лейтенант Виктор Соболев пояснил для СМИ требование к солдатам сбривать бороды и не пользоваться электроникой....

Подробнее
Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Вчера, 18:02

0

Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в...

Подробнее
Журналисты сообщают, что Ламбрехт подала в отставку

Журналисты сообщают, что Ламбрехт подала в отставку

16-01-2023, 13:04

0

Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...

Подробнее
Колобанов: экспорт газа РФ в дальнее зарубежье может упасть на 30%

Колобанов: экспорт газа РФ в дальнее зарубежье может упасть на 30%

16-01-2023, 12:54

0

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦРС Сергей Колобанов прогнозирует снижение продаж российского...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

Вчера, 10:34

0

Судьбу пропавшего в районе «военной спецоперации» мужа пытается выяснить жительница Самары. Жена командующего 2-й...

Подробнее
Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

16-01-2023, 20:04

0

Финский политолог Бекман в интервью руководителю фонда борьбы с репрессиями рассказал о некоторых мерах нового,...

Подробнее
Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга привела к образованию ямы с горячей водой

Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга привела к образованию ямы с горячей водой

16-01-2023, 15:49

0

В Петербурге 16 января произошла коммунальная авария в Басковом переулке в Центральном районе города. В результате...

Подробнее
Российские производители йогуртов пожаловались на нехватку сырья из-за санкций

Российские производители йогуртов пожаловались на нехватку сырья из-за санкций

17-01-2023, 20:39

0

Антироссийские санкции, введенные коллективным Западом за «военную спецоперацию» в Украине, сказались и на работе...

Подробнее