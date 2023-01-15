Военный эксперт проинформировал о нескольких подразделениях сербов в российских войсках в зоне СВО

Сегодня, 19:34

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Военный эксперт проинформировал о нескольких подразделениях сербов в российских войсках в зоне СВО
Фото из открытых источников

На днях президент Сербии Александр Вучич осудил ЧВК «Вагнер» за обращение к сербам с призывом вступать в их ряды. Он напомнил, что наемничество идет вразрез с сербским законодательством.

Комментируя слова Вучича на радио «Говорит Москва», военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что сербские наемники уже принимают участие в боевых действиях на стороне России — и их достаточно много.

«Я не готов определять число, и не обязательно в «Вагнере», думаю, их уже несколько подразделений типа там взводов, рот. В общем, это достаточно большое явление», - приводит комментарий военного обозревателя сайт радиостанции.

Законодательство запрещает гражданам Сербии принимать участие в боевых действиях на территории других стран. При этом прописывается ответственность не только непосредственно для наемников, но и для людей, которые их вербуют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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