Российские войска и ЧВК добились успеха в Соледаре. Однако взять Бахмут и Северск будет не так просто, как может показаться. Об этом заявил ветеран разведки Рустем Клупов, пишет газета «МК».

По его словам, сейчас на карте боевых действий можно наблюдать только некоторые наметки охвата города Бахмут. Взять населенный пункт по аналогии с Соледаром не получится.

«Это мощный укрепрайон, более крупный и более подготовленный, чем Соледар. Он окружен со всех сторон мелкими населенными пунктами, одним из них и является Соледар, — объясняет собеседник издания. — Все они превращены в крепости, как и Артемовск (Бахмут). Получается своего рода цитадель, окруженная системой крепостей».

Клупов уверен, что такой укреп сходу не возьмешь. Особенно с учетом медленного продвижения российских войск. ВСУ успевают готовить линию обороны в глубине.

Клупов полагает, что решающее значение может своевременное введение резервов для обеспечения прорыва обороны.

Напомним, СВО идет 328 дней. До Соледара последний крупный успех российских войск датировался летом минувшего года, когда был взят Лисичанск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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