Французские колесные танки AMX-10RC для Украины - далеко не бесполезные игрушки

Коллективный Запад «распечатал» поставки тяжелой бронированной техники Украине. США поставят «Брэдли», Германия - «Мардеры», Великобритания — танки «Челленджер», а Польша - «Леопарды». Но все же первой была Франция. Именно Париж раньше других объявил о передаче AMX-10RC. Они считаются легкими колесными танками. Однако ряд экспертов отмечает, что не стоит недооценивать эту технику — она способна создать много проблем на театре боевых действий.

У французских танков броня действительно оставляет желать лучшего — она слабая. Но благодаря своему весу они высокомобильны и маневренны, имеют мощное вооружение на борту.

В бронекавалерийских частях во Франции этот танк выполняет функцию «пушки на колесах», главного калибра. Техника отлично себя зарекомендовала в боях Иностранного легиона на Ближнем Востоке, а также в Африке.

У AMX-10RC прицельная система оснащается лазерным дальномером, большим количеством разнообразных датчиков, вплоть до определения метеоусловий, скорости снаряда, положения корпуса и башни. Есть возможность наблюдать за событиями на поле боя через панорамный обзор. На борту легкого колесного танка имеется тепловизор и оптический прицел.

Благодаря высокой мобильности данные машины могут атаковать укрепленные позиции, действуя из засады.

AMX-10RC не боится болотистой местности благодаря регулировки давления в шинах. Кроме этого, он способен опускать или задирать носовую часть — это ему позволяет поразить цель при различных условиях, передает ИА «SM.News».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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