Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ

Сегодня, 09:44

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Онколог Дмитрий Петровский сообщил о спасении жизней военных в зоне СВО ВС из РФ
Фото из открытых источников

Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону проведения «военной спецоперации».

Он сообщил, что работает военно-полевым хирургом на территориях, которые заняли российские войска, пишет портал «ПроГород Ярославль». Это очень сложная работа, как в физическом, так и в моральном отношении. По словам Петровского, он похудел резко на 10 килограмм, когда прибыл в зону проведения «военной спецоперации».

«По ночам сплю, когда есть возможность. В 8 — в операционную, и до крайнего раненого. Бывает и без сна», — рассказал Петровский.

Больше подробностей Дмитрий Петровский озвучивать не стал.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Киеву и далее оказывает поддержку Запад, предоставляя вооружение и боеприпасы, и Украине обещают поддержку пока не будет урегулирован конфликт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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