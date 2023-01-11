Стрелков допускает, что ВСУ намеренно сдают Соледар и Бахмут, повторяя схему весны 2022 года

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Военный эксперт Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), в прошлом министр обороны ДНР, не разделяет всеобщий восторг о взятии российскими силами Соледара и открывшейся возможной перспективой захвата Бахмута. Сложившая оперативная обстановка на данном направлении фронта ему выдается как хитрая уловка со стороны противника.
В беседе с «URA.RU» Стрелков заявил, что, возможно, украинское военное командование приняло решение повторить схему, опробованную весной 2022 года, и истощить формирования ВС РФ боями за Соледар и Бахмут.
Он напомнил, какие ожесточенные бои велись за Северодонецк и Лисичанск. В итоге ВСУ вышли из них, но там были растрачены значительные российские резервы. Украинцы же смогли накопить их и пойти в наступление, которое оказалось успешным. Речь о прорыве под Балаклеей и Изюмом, а также наступательной операции на правобережье Херсонщины.
«В настоящее время мы видим повторение той же самой картины, которая наблюдалась весной и летом, когда ВСУ на Донбассе сознательно вели бои на своих заранее укрепленных позициях на истощение потенциала российских войск. То есть терпели ультрапоражения, но они были запланированными. И в то же время они готовили резервы в тылу и не вводили их в бой ни под Попасной, ни под Северодонецком, ни под Лисичанском», - высказался Стрелков.
Поэтому он допускает, что противник намеренно сковал тяжелыми боями российские силы на бахмутском направлении, чтобы истощить их и только потом отступить на заранее подготовленные позиции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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