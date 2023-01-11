Эксперт Шурыгин: Украина боится открытия нового фронта на границе с Белоруссией

В Кремле сделали заявление по поводу закрытия границ для военнообязанных в 2023 году
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Киевские власти обеспокоены возможным открытием второго фронта на границе Белоруссии и Украины, так как зайдя с севера российские силы могут бить по путям поставок западного вооружения для нужд ВСУ. В этом уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.
В беседе с «URA.RU» он подчеркнул, что именно имеющейся угрозой открытия второго фронта Киев постоянно организует на границе военные учения, а также минирует местность.
«Украина очень боится, что РФ может нанести мощный удар со стороны Беларуси. И, соответственно, перерезать все коммуникации, по которым сейчас идут западные поставки», — высказался эксперт.
Шурыгин убежден, что открытие второго фронта неизбежно. Вопрос только в том, когда это произойдет.
Вчера СМИ сообщили о прибытии главкома Сухопутных войск РФ, генерала армии Салюкова в Белоруссию для инспекции российских подразделений, которые входят в союзную группировку войск.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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