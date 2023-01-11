Военкор Поддубный: на Украине в Ровненской области возводят фортификационные сооружения

Сегодня, 00:19

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Военкор Поддубный: на Украине в Ровненской области возводят фортификационные сооружения
Фото из открытых источников

На территории Ровненской области Украины началось возведение фортификационных оборонительных сооружений. Об этом стало известно из сообщения военного корреспондента Евгения Поддубного в Telegram.

На Ровненщине, по его словам, принялись копать окопы. Украина готовится на случай, если российские войска решатся второй раз пойти в наступление с территории Белоруссии и выдвинуться на западные ее области. Прорабатывают киевские власти и вариант с продвижением к Киеву.

Поддубный утверждает, что силами территориальной обороны на севере Киевской области тотально минируются все подступы, в том числе некоторые дороги и лесопосадки.

В целом, констатирует военкор, возведение вокруг столицы Украины глубоко эшелонированной линии обороны уже находится на финальной стадии.

Специальная военная операция продолжается. Боевые действия не стихают 323 дня и ночи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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