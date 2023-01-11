Данилов: ближайшие два-три месяца станут решающими, РФ пойдет ва-банк

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время телеэфира предупредил граждан своей страны о том, что ближайшие два-три месяца в ходе вооруженного конфликта станут решающими.
Он прогнозирует, что Россия может пойти ва-банк, желая продемонстрировать значимые победы в ходе затеянной СВО. Успех, подчеркивает Данилов, российские власти хотят приурочить к первой годовщине «военной спецоперации» - то есть к 24 февраля, так как в Кремле «любят даты», пишет «Правда.ру».
Секретарь СНБО Украины, в отличие от аналитиков ISW, полагающих, что Москва демонстрирует готовность к затяжному конфликту, склоняется к обратному мнению.
«Она тоже без конца не может тянуть, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России», — высказался он.
СВО началась 24 февраля минувшего года и продолжается в течение 323 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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