Данилов: ближайшие два-три месяца станут решающими, РФ пойдет ва-банк

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время телеэфира предупредил граждан своей страны о том, что ближайшие два-три месяца в ходе вооруженного конфликта станут решающими.

Он прогнозирует, что Россия может пойти ва-банк, желая продемонстрировать значимые победы в ходе затеянной СВО. Успех, подчеркивает Данилов, российские власти хотят приурочить к первой годовщине «военной спецоперации» - то есть к 24 февраля, так как в Кремле «любят даты», пишет «Правда.ру».

Секретарь СНБО Украины, в отличие от аналитиков ISW, полагающих, что Москва демонстрирует готовность к затяжному конфликту, склоняется к обратному мнению.

«Она тоже без конца не может тянуть, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России», — высказался он.

СВО началась 24 февраля минувшего года и продолжается в течение 323 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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