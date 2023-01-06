СП: поставки «Брэдли» и другой тяжелой военной техники для ВСУ будут нарастать

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Западные страны одна за другой начинают объявлять о поставках бронетехники для нужд Вооруженных сил Украины в их противостоянии с ВС РФ.
Поставки вооружений Киеву сейчас напоминают рекламно-политический биатлон, когда высокопоставленные чиновники и военные ведомства подталкивают друг друга к первому шагу в плане поставок западных танков. Всех опередила Франция.
Париж, правда, передаст Киеву легкие колесные танки — но все же AMX-10 западного производства.
Бывший командир танка Сергей Протасов в беседе со Свободной прессой заявил, что действительно французские AMX-10 несколько устарели. И на этом сейчас акцентируют внимание многие эксперты.
Однако, подчеркивает Протасов, это все же танки и, что важно, маневренные — они могут работать даже в условиях распутицы, проехать по любой грязи и ухабам им не составит труда.
Если же Запад решится поставить более тяжелые танки, украинские военные могут получить серьезную силу на фронте.
Даже поставки БТР Bradley уже о многом говорят, подчеркивает экс-танкист. У них имеется динамическая броня, они считаются лучшими бронированными машинами в мире, с хорошим оснащением и вооружением на борту.
Протасов считает, что передача Bradley ВСУ — это только начало. Запад со временем решится и на поставки более тяжелой военной техники, которая может быть использована в наступательных операциях.
«Специальная военная операция» России на территории Украины длится уже 322 дня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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