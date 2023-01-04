ВСУ снимают резервы со Сватовского направления и перебрасывают их в направлении Кременной

В последние недели горячими направлениями на фронте стали не только Артемовск и Соледар, но и Сватово Луганской области. О том, какая там сейчас ситуация, рассказал командир добровольческого отряда спецназа «Троя» с позывным «Алабай».

По его словам, украинское командование в настоящий момент снимает резервы со Сватово и перебрасывает их поближе к Кременной. «Алабай» полагает, что это может говорить о том, что одновременного наступления по всей линии Сватово-Кременная не будет. Приоритетным стал именно прорыв позиций российских войск в Кременной.

Ранее стало известно о попытке ВСУ установить физический контроль над дорогой, которая связывает Сватово с Кременной. Еще раньше трасса оказалась под огневым контролем украинских войск, о чем информировали российские военкоры.

Он сообщил, что ВСУ сейчас стягивают дополнительные силы к Кременной, снимая резервы со сватовского направления. Все это, по его мнению, указывает на то, что у ВСУ нет возможности наступать по всей линии фронта и удар будет наноситься непосредственно по позициям ВС РФ в Кременной.

Специальная военная операция России на территории Украины продолжается уже 317 сутки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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