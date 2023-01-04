«СП»: РФ блокирует Львов в ответ на попытку ВСУ прорваться к Азовскому морю

Приход морозов на территорию Украины позволит сторонам активно развивать наступление. Об этом заявляют многие эксперты, отмечая, что морозы сделают почву твердой, и в ней не будет вязнуть тяжелая техника, пишет «Свободная Пресса».

Так, для ВСУ наиболее выгодным будет сосредоточиться на южном участке фронта. В частности, украинские подразделения могут пойти на прорыв в направлении Мелитополя, а также двинуться далее на Бердянск.

Успех на этом направлении даст возможность ВСУ разделить российскую группировку, задействованную в «военной спецоперации» на территории Украины.

Но РФ может в ответ атаковать Украину с Белоруссии. Об этом пишут в британском еженедельнике «The Economist». Движение может начаться со стороны Белоруссии в направлении Львова через Ковель и Луцк.

Аналитики полагают, что штурмовать 700-тысячный Львов не имеет смысла. Войскам РФ достаточно будет перерезать пути через западную границу Украины. Заблокировав поставки вооружения, Россия будет ждать, когда Киев пойдет на переговоры.

Отметим, «военная спецоперация» продолжается на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Украине вооружение, чтобы ослабить российские войска в боях на украинской территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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