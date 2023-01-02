Турецкие бронемашины Kirpi вскоре снова может получить Украина, поскольку их заметили на территории Румынии

Сегодня, 10:44

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Турецкие бронемашины Kirpi вскоре снова может получить Украина, поскольку их заметили на территории Румынии
Фото из открытых источников

Турецкие бронемашины Kirpi вскоре снова может получить Украина, поскольку их заметили на территории Румынии.

В соцсетях распространяется видео эшелона, который перевозит по меньшей мере 42 Kirpi 4x4, пишет Правда.ру. Стоит отметить, что это не первая партия таких бронемашин, переданных Киеву. Ранее они были замечены в Херсонской области.

Украине поставляют бронетехнику не только Турция. Эксперты говорят о том, что поставки различных бронемашин Киеву уже исчисляется сотнями.

Киев же хочет также получить еще больше танков. Но пока Украине не передают современные танки в тех количествах, которые запрашивает командование ВСУ. В частности, Германия не хочет предоставлять Киеву танки Leopard 2. Но украинские политики полагают, что в 2023 году Киев получит все то вооружение, которое запрашивалось Украиной ранее.

Отметим, «военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 316 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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