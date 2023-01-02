Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации
В зоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб выпускник самарской семинарии Александр Цыганов. Он...Подробнее
Турецкие бронемашины Kirpi вскоре снова может получить Украина, поскольку их заметили на территории Румынии.
В соцсетях распространяется видео эшелона, который перевозит по меньшей мере 42 Kirpi 4x4, пишет Правда.ру. Стоит отметить, что это не первая партия таких бронемашин, переданных Киеву. Ранее они были замечены в Херсонской области.
Украине поставляют бронетехнику не только Турция. Эксперты говорят о том, что поставки различных бронемашин Киеву уже исчисляется сотнями.
Киев же хочет также получить еще больше танков. Но пока Украине не передают современные танки в тех количествах, которые запрашивает командование ВСУ. В частности, Германия не хочет предоставлять Киеву танки Leopard 2. Но украинские политики полагают, что в 2023 году Киев получит все то вооружение, которое запрашивалось Украиной ранее.
Отметим, «военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 316 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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