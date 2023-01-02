Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS здание у военной комендатуры в Васильевке Запорожской области

Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации
В зоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб выпускник самарской семинарии Александр Цыганов. Он...Подробнее
Вооруженные силы Украины обстреляли Васильевку - населенный пункт, который находится на подконтрольной России территории Запорожской области. Удары пришлись по зданию около военной комендатуры. Об этом сегодня сообщил в своем Telegram-канале Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».
Он уточнил, что ВСУ били из поставленных Штатами высокомобильных реактивных артиллерийских систем HIMARS.
«Есть раненые и погибшие», - написал он.
Рогов добавил, что было не менее четырех «прилетов» по жилому строению.
При этом он не сообщил, а каком количестве погибших и раненых может идти речь.
Следует отметить, что украинские паблики сейчас активно разгоняют информацию о том, что удары пришлись по самой военной комендатуре.
Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по зданию в Макеевке, где расположились российские военные и встречали Новый год. Минобороны России подтверждает гибель 89 человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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