Известный тату-мастер из Екатеринбурга Василий Суворов отправился в зону СВО

В зону «военной спецоперации» отправился мастер тату из Екатеринбурга Василий Суворов.

О цели своей поездки он сообщил корреспонденту URA.RU.

По словам тату-мастера, он везет с единомышленниками на фронт помощь для медицинского батальона.

«Шестого декабря мы отправились с помощью на фронт в Запорожье и Лисичанск, удалось побывать в медбате и рембате. Военнослужащим передали спальные мешки, термобелье, медикаменты и продукты питания. Солдаты очень ценят, когда к ним проявляют внимание, многие стеснялись, когда я говорил им слова благодарности», — сообщил Суворов.

По его словам, там он встречался с командиром медицинского батальона, который не был дома с 2014 года. Но домой он не хочет ехать, так как считает, что оказание помощи раненным важнее встречи с родными.

Суворов везет в этот раз военным и продукты для новогоднего стола. Также он решил приобрести автомобиль для участников «военной спецоперации», который тоже будет отправлен на фронт.

«Военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля. Бои идут уже 306 дней и до сих пор стороны не ведут переговоры по его урегулированию. А это значит, что число раненных и убитых будет расти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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