Bloomberg: генерал Суровикин может готовить новое наступление ВС из России на Украине в 2023 году

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В 2023 году Россия может начать новое наступление на Украину, прогнозирует обозреватель Bloomberg Хэл Брендс.
Он полагает, что генерал Сергей Суровикин уже готовит его и для этого обучаются мобилизованные, которых призвали еще осенью.
«Русские под командованием Сергея Суровикина готовят оборону и пополняют свои ряды новобранцами», – пишет Брэндс.
По его словам, у РФ неограниченный ресурс для проведения наступательной кампании. Россия может при необходимости набрать еще сотни тысяч мобилизованных и бросить их на фронт. У Киев такой возможности нет.
Стоит отметить, что «военная спецоперация» на территории Украины продолжается с 24 февраля. Уже 302 дня идут бои по всей линии фронта, протяженностью свыше 1 тыс. км. Стороны сейчас не говорят о переговорах, а это значит, что будет еще больше потерь как у Украины, так и у России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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