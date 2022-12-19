Хатылев рассказал, какие проблемы может создать оружие, которое Зеленский просит у Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые за последние десять месяцев покинул территорию страны. В Соединенные Штаты Америки, где уже встретился со своим американским коллегой Джо Байденом, он вылетел сразу же после поездки во фронтовой город Бахмут Донецкой области.
Западная пресса еще с утра начала информировать о том, что Украина получит Patriot. Это позже официально подтвердили и в Белом доме. Однако СМИ не унимались и вслед за этим сообщили, что Зеленский не намерен довольствоваться только этими системами ПВО. Он приехал в Штаты просить у Байдена ракеты ATACMS, которые могут бить на 300 километров, а также разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.
Военный эксперт, полковник в отставке Сергей Хатылев в своем комментарии газете «МК» заявил, что если официальному Киеву удастся выбить это оружие, для ВС РФ оно может угрожать серьезными проблемами. Российским войскам станет сложнее атаковать противника. ВСУ же смогут добивать далеко за линию фронта — в тылы российских войск, в том числе доставать до объектов на территории Крыма.
Уже сейчас, отмечает Хатылев, украинские военные применяют HIMARS в одночасье с «Градами», что усложняет работу ПВО при отражении атак в ходе СВО. Она продолжается уже 301 сутки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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