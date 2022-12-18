Бойцы НМ ЛНР рассказали об обстановке под Бахмутом

О ситуации с Бахмутом (Артемовск) рассказали военнослужащие 204 полка Народной милиции ЛНР.

Они объяснили, как обстоят дела на этом участке фронта, а также сообщили, что сейчас в битве за Бахмут основным направлением является соледарское направление, пишет Ura.ru.

По словам военных, они сейчас стоят «на определенных позициях» и выполняют задачу по удержанию обороны на отмерянном участке. Им приходится удерживать занятые рубежи под обстрелами из натовского оружия. ВСУ также применяют дальнобойные РСЗО и артиллерию для обстрелов тылов. При этом есть участки фронта, где между позициями противников лишь около 2 км.

В тоже время, по словам военных ЛНР, можно констатировать тот факт, что существенно выросла частота применения дронов украинскими подразделениями. В основном это разведывательные аппараты, которые используются для корректировки артиллерийского огня и наведения на цели минометных расчетов.

Также военные отмечают, что еще грунт не сильно подмерз, поэтому не предпринимаются попытки серьезно продвинуться ни одной из сторон. Но ситуация может измениться в любой момент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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