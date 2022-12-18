Владислав Шурыгин проинформировал о признаках подготовки ВС Украины к зимнему наступлению

Сегодня, 13:49

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Владислав Шурыгин проинформировал о признаках подготовки ВС Украины к зимнему наступлению
Фото из открытых источников

ВСУ ведут активную подготовку к зимнему наступлению, в чем уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он рассказал, что ВСУ начали сосредотачивать наиболее опытные части и артиллерию в районах, из которых планируют проводить прорыв линии фронта, пишет МК.

По его словам, есть признаки того, что ВСУ проводят скрытую перегруппировку, при этом атакуют на Донецком направлении, чтобы отвлечь российское командование от своих планов.

Обстрелы Донецка, утверждает Шурыгин, это лишь демонстрация активности, и попытка вынудить Россию перебрасывать туда дополнительные силы, снимая их с других направлений.

Шурыгин рассказал, что на некоторых участках фронта ВСУ заменяют на резервистов. То есть, кадровых военных отводят для того, чтобы дать им возможность отдохнуть перед новым ударом.

Но пока Шурыгин не готов сказать точное направление атаки, хотя и предполагает, что это будет скорее всего юг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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