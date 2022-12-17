Президент Украины Зеленский прогнозирует, что борьба за Крым будет тяжелой

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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с корреспондентом издания LCI. В интервью он заявил, что Украина готова к серьезной борьбе за Крым.
Глава государства сообщил, что украинский народ не согласен с мнением Киссинджера о том, что противостояние должно быть остановлено выходом Украины к границам по состоянию на 24 февраля. Украинцы, подчеркнул он, полны решимости вернуть все территории, в том числе те, которые не контролируются с 2014 года.
«Я верю, что в сознании украинцев это отвоевывание уже началось, наша решимость уже есть», — сказал Зеленский.
Украина, добавил он, еще не приступила к операции по возвращению Крыма и только готовится к ней. Когда она начнется, весь мир об этом узнает.
Стоит отметить, что уверенность Киева в продолжении ведения боевых действий и возвращении контроля силовым путем базируется на военной поддержке более чем полусотни стран мира, которые принимают решение о поставках различных вооружений в формате клуба Рамштайн. Кроме военной техники и боеприпасов западные союзники Киева также активно делятся разведывательной информацией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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