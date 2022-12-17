Подоляк заявил, что Генштаб ВС РФ разрабатывает тактику мощных пехотных атак

Невзирая на то, что российская армия потерпела некоторые неудачи в ходе СВО, Генеральный штаб ВС РФ разрабатывает планы масштабных пехотных атак, схожих на те, которые практиковал СССР во время Второй мировой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем интервью газете New York Times.

По его словам, о планах РФ прибегнуть к сопряженной с большими потерями тактике мощных пехотных атак предоставили информацию разведка Украины и разведслужбы союзников.

В Киеве надеются на то, что западные партнеры расширят поставки оружия Украине, а также передадут те виды вооружений, которые кардинально бы повлияли на ход боевых действий и привели к переломному моменту в вооруженном противостоянии.

О том, что поставки должны быть увеличены, так как РФ готовит масштабное наступление «в лучшем случае в марте, а в худшем — в конце января», говорил в интервью западным СМИ и украинский главком Валерий Залужный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700