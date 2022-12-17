Подоляк заявил, что Генштаб ВС РФ разрабатывает тактику мощных пехотных атак

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии
В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...Подробнее
Невзирая на то, что российская армия потерпела некоторые неудачи в ходе СВО, Генеральный штаб ВС РФ разрабатывает планы масштабных пехотных атак, схожих на те, которые практиковал СССР во время Второй мировой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем интервью газете New York Times.
По его словам, о планах РФ прибегнуть к сопряженной с большими потерями тактике мощных пехотных атак предоставили информацию разведка Украины и разведслужбы союзников.
В Киеве надеются на то, что западные партнеры расширят поставки оружия Украине, а также передадут те виды вооружений, которые кардинально бы повлияли на ход боевых действий и привели к переломному моменту в вооруженном противостоянии.
О том, что поставки должны быть увеличены, так как РФ готовит масштабное наступление «в лучшем случае в марте, а в худшем — в конце января», говорил в интервью западным СМИ и украинский главком Валерий Залужный.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...Подробнее
Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...Подробнее
В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...Подробнее
В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...Подробнее
В администрации Херсонской области сообщили, что заместитель руководителя правительства региона Губарева прекращает...Подробнее
Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров....Подробнее
«Военная спецоперация» на территории Украины может закончиться уже к весне следующего года, полагает военный эксперт...Подробнее
Если вооруженный конфликт с Украиной разрастется до прямого противостояния с НАТО, Россия начнет бить по центрам...Подробнее
ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский...Подробнее
Украина нуждается в поставках ПВО, о чем Киев снова наполнил Западу. Президент Украины Владимир Зеленский в своем...Подробнее
Комментировать