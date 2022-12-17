Мирошник выразил мнение о ситуации вокруг состояния украинской энергетической инфраструктуры

Занимавший ранее должность посла Луганской народной республики в России Мирошник выразил мнение о заявлениях представителей киевского режима по вопросу о восстановлении функционирования энергетической системы Украины.

Он считает, что в этих сообщениях от украинского населения на самом деле скрывают настоящую ситуацию в сфере инфраструктуры.

Киевский режим убеждает граждан, что в ближайшее время энергетическая система будет починена и опять введена в строй. Однако, полагает Мирошник, это делается специально, чтобы население Украины оставалось проживать в городах и селах, а не направилось массовым потоком в соседние государства.

«ДТЭК получил настоятельное указание из офиса (президента Украины Владимира) Зеленского не вводить своими заявлениями население городов в депрессию. Свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», – отметил Мирошник.

Он указал, что в действительности починка поврежденной инфраструктуры займет несколько месяцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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