Мирошник выразил мнение о ситуации вокруг состояния украинской энергетической инфраструктуры

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
Занимавший ранее должность посла Луганской народной республики в России Мирошник выразил мнение о заявлениях представителей киевского режима по вопросу о восстановлении функционирования энергетической системы Украины.
Он считает, что в этих сообщениях от украинского населения на самом деле скрывают настоящую ситуацию в сфере инфраструктуры.
Киевский режим убеждает граждан, что в ближайшее время энергетическая система будет починена и опять введена в строй. Однако, полагает Мирошник, это делается специально, чтобы население Украины оставалось проживать в городах и селах, а не направилось массовым потоком в соседние государства.
«ДТЭК получил настоятельное указание из офиса (президента Украины Владимира) Зеленского не вводить своими заявлениями население городов в депрессию. Свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», – отметил Мирошник.
Он указал, что в действительности починка поврежденной инфраструктуры займет несколько месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
Сенатор Андрей Климов заявил о том, что сейчас необходима «всеобщая гражданская мобилизация». Об этом сенатор от...Подробнее
В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...Подробнее
Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...Подробнее
В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...Подробнее
Центробанк 16 декабря опубликовал отчет, в котором указано, что на данный момент возможны проинфляционные эффекты,...Подробнее
В дальнейшей перспективе дефицит рабочей силы на территории Российской Федерации, с высокой степенью вероятности, может...Подробнее
В администрации Херсонской области сообщили, что заместитель руководителя правительства региона Губарева прекращает...Подробнее
В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...Подробнее
Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров....Подробнее
Комментировать