«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский комсомолец».

Она датирована 16 декабря. Именно в этот день был нанесен очередной массированный ракетный удар. Причем главной его целью была уже не столько критическая инфраструктура соседнего государства, а система ПВО.

По данным российских источников, ВС РФ в ходе обстрела удалось уничтожить 4 РЛС ЗРК С-300 ВСУ, а также два комплекса «Бук».

Для вскрытия ПВО противника Россия использовала фальшивые цели и имитаторы ракет. Это не новая тактика — ее ранее применяли азербайджанские войска во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года.

Российские источники утверждают, что у Украины отсутствуют собственные средства раннего предупреждения о ракетных пусках. Зато они есть у Штатов и стран НАТО, которые и предоставляют Киеву информацию. Москве это на руку. Так как ВСУ после получения данных о взлетах стратегической авиации и возможных пусках «Калибров» с кораблей и подлодок приводят системы ПВО в активность, что позволяет российским военным их отследить.

Напомним, Запад сейчас активно поставляет Украине системы ПВО и работает над созданием эшелонированной противовоздушной обороны, а в Израиле заявляли о том, что помогут Киеву в работе над созданием системы раннего предупреждения о ракетных пусках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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