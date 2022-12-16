«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

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ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский комсомолец».
Она датирована 16 декабря. Именно в этот день был нанесен очередной массированный ракетный удар. Причем главной его целью была уже не столько критическая инфраструктура соседнего государства, а система ПВО.
По данным российских источников, ВС РФ в ходе обстрела удалось уничтожить 4 РЛС ЗРК С-300 ВСУ, а также два комплекса «Бук».
Для вскрытия ПВО противника Россия использовала фальшивые цели и имитаторы ракет. Это не новая тактика — ее ранее применяли азербайджанские войска во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года.
Российские источники утверждают, что у Украины отсутствуют собственные средства раннего предупреждения о ракетных пусках. Зато они есть у Штатов и стран НАТО, которые и предоставляют Киеву информацию. Москве это на руку. Так как ВСУ после получения данных о взлетах стратегической авиации и возможных пусках «Калибров» с кораблей и подлодок приводят системы ПВО в активность, что позволяет российским военным их отследить.
Напомним, Запад сейчас активно поставляет Украине системы ПВО и работает над созданием эшелонированной противовоздушной обороны, а в Израиле заявляли о том, что помогут Киеву в работе над созданием системы раннего предупреждения о ракетных пусках.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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