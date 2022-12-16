Военкор Коц: Российский солдат со сватовского направления назвал цель СВО на Украине

Сегодня, 16:44

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Военкор Коц: Российский солдат со сватовского направления назвал цель СВО на Украине
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Александр Коц у себя в Telegram-канале выложил пост российского солдата, который принимает участие в боевых действиях на сватовском направлении фронта.

По его словам, там сейчас нет людей, которые бы были нейтрально настроены. Есть друзья, есть противники.

Выступать в руках с оружием приходится ради сохранения жизни, пишет агентство «Русская Весна».

«За что мы воюем? За ваши жизни, в данном контексте понимаемые как непосредственное физическое существование. Наш противник не знает милости», — уверяет военнослужащий ВС РФ.

По его наблюдениям, в боях на сватовском направлении фронта в составе ВСУ задействованы много иностранных добровольцев.

Он не исключает, что могут быть и кадровые военные НАТО, оформленные как добровольцы.

Напомним, Альянс во избежание эскалации не направляет свои войска на территорию Украины, однако продолжает оказывать Киеву военную помощь и намерен ее только расширять, но никак не сокращать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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